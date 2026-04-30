Lazio, il mercato di nuovo a saldo zero? La situazione

RASSEGNA STAMPA - Negli ultimi mesi la Lazio ha visto accrescere notevolmente i propri ricavi. Tra sponsor, plusvalenze e le due finali raggiunte, le casse biancocelesti sono tornate a riempirsi, con introiti complessivi vicini ai 40 milioni di euro. Tuttavia, non ogni problema è stato risolto. Solo nelle prossime settimane, il club conoscerà il verdetto della commissione sui conti e il rischio è un mercato nuovamente a saldo zero a causa dell'indice del costo del lavoro allargato, ora sceso a 0,7.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la partnership da circa 20 milioni di euro con Polymarket è stata ufficializzata ad aprile, tardi per la rivelazione avvenuta lo scorso 31 marzo. Un'altra ventina di milioni devono arrivare dalla Lega Serie A dopo l'accordo con IMG, ma potranno essere sfruttati solamente per la rivelazione del 30 settembre, decisiva per il mercato di gennaio che, comunque, sarà condizionato dalle operazioni estive.

A marzo, infatti, il Consiglio Federale ha introdotto delle modifiche che consentono ai club di utilizzare eventuali riserve di utili non distribuiti e riserve di liquidità per l'indice. In casa Lazio, però, cambierebbe poco. Serve un urgente cambio nel rapporto tra società e tifosi, da troppo assenti all'Olimpico. Oltre che un valore aggiunto per la squadra, i 30.000 abbonati rappresentano un patrimonio economico cruciale, al quale non si può continuare a rinunciare.