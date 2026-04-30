Lazio, Inzaghi sulla finale con l'Inter: "Me la godrò, può succedere di tutto"
30.04.2026 10:00 di Christian Gugliotta
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Simone Inzaghi è tornato a parlare in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha raccontato del suo addio all'Inter, della sua scelta di proseguire la carriera in Arabia e non solo. Tra le altre cose, il tecnico si è espresso anche sulla finale di Coppa Italia, che vedrà i nerazzurri scontrarsi con l'altra sua ex squadra, la Lazio.
Su quale delle due squadre sosterrà non si è sbilanciato: "Per chi tiferò? Per nessuno. Mi siedo in poltrona e mi godo lo spettacolo. Sono due club che mi hanno dato tanto, quindi vinca il migliore. In una finale tutto può succedere, chissà".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.