Lazio, Pedro arma dalla panchina: solo Lautaro come lui da subentrato
30.04.2026 11:30 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Dalla panchina è sempre decisivo. Quando Sarri decide di buttare Pedro nella mischia a gara in corso viene spesso premiato. L'età avanza, ma il talento resta intatto e lo spagnolo continua a incidere sfruttando la sue qualità smisurate, meglio se impiegato nell'ultimo terzo di partita, quando i ritmi iniziano a calare.
Come riportato da Il Messaggero, Pedrito ha realizzato ben 17 gol in Serie A da subentrato, dato che lo pone al fianco di un bomber come Lautaro Martinez, l'unico capace di tenergli testa. Per Sarri non è una prima scelta, ma nel momento del bisogno sa che avere un jolly così a disposizione può completamente rivoluzionare l'andamento di una gara.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.