Lazio, Gila a Dazn: "Felici di aver regalato una bellissima vittoria ai tifosi"
Una prestazione da incorniciare, come quella di tutta la squadra, quella di Mario Gila nella vittoria della Lazio contro il Milan. Al termine della sfida proprio il difensore è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il match.
“Questa sera è stato molto diverso, sentire i tifosi vicino a noi, la grinta che ci hanno dato, è come avere un giocatore in più questa cosa non si può negare. Noi gli abbiamo regalato una bellissima vittoria".
"Abbiamo avuto tante difficoltà ma devo dire che nelle ultime gare stiamo vendendo una Lazio diversa, una Lazio che ha una grinta diversa, si sente l’energia in campo. Il fatto che abbiamo avuto tante difficoltà ci sta facendo crescere molto. Coppa Italia? È un obiettivo ma dobbiamo essere forti anche in campionato, poi penseremo alla semifinale".
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