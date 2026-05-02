Serie A, l'omaggio per Alex Zanardi: un minuto di silenzio su tutti i campi
02.05.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
Il mondo del calcio rende omaggio ad Alex Zanardi, pilota e atleta paralimpico scomparso all'età di 59 anni. In occasione della trentacinquesima giornata di Serie A, tra sabato 2 e lunedì 4 maggio, ci sarà un minuto di silenzio prima di ogni gara per ricordarlo. Lo stesso avverrà anche in C (con l'inizio dei playoff) e in D (con l'ultimo turno).
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.