Lazio, Pino Insegno: "Le squadre sono dei tifosi, non dei presidenti!"
02.05.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nell'ultimo video di 'Lazio: nel buio, la luce' del canale YouTube 'Brigata Lazio', l'attore e tifoso laziale Pino Insegno ha parlato del calcio di oggi e delle proprietà delle squadre, riferendosi anche alla Lazio. Di seguito le sue parole.
“L’amore è la linfa vitale delle squadre, che non sono dei presidenti ma dei tifosi. Io non sarei niente senza il mio pubblico, ringrazio sempre tutti quando mi fermano. Il giorno che smetteranno di farlo mi dispiacerà davvero. La società non dovrebbe dimenticare nulla".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.