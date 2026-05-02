Cremonese, Audero sfida la Lazio: "Possiamo ancora salvarci"
Intervenuto ai microfoni di CR1, il portiere della Cremonese Emil Audero ha parlato del finale di stagione per la corsa alla salvezza citando anche la gara contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.
“Abbiamo Lazio, Pisa e Como allo Zini, la spinta del pubblico ci può dare una mano. Capiamo anche l’umore dei tifosi, perché soffrono anche loro quando perdiamo, in un’annata così non è facile trovare le motivazioni e la voglia di venire allo stadio a sostenerci. Nonostante tutto il loro appoggio si è sempre visto e sentito, la mia e la nostra richiesta è quella di sostenerci in questo ultimo mese, ne abbiamo bisogno e può darci una mano. Siamo veramente convinti che si possa fare ancora tutto. La nostra volontà, insieme a quella dei tifosi, è quella di andare nella stessa direzione”.