Lazio, Sarri boccia Ratkov? La sua risposta in conferenza sull'attacco
16.03.2026 00:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Maldini ancora titolare. Fin qui ci sono stati davvero pochi dubbi per Sarri, che quando ha avuto a disposizione l'ex Atalanta l'ha sempre messo in campo dall'inizio. In panchina è finito Ratkov, poco convincente nell'ultima gara giocata contro il Torino. Proprio del serbo ha parlato il tecnico della Lazio in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan.
Di seguito le sue parole: "Su Ratkov vale lo stesso discorso per tutti: valuto in allenamento e poi decido. Ora mi sembra che mi dà più garanzie Maldini che ha fatto una bella partita. Poi se tra un mese le cose cambieranno farò altre scelte".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.