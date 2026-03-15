Lazio - Milan, Sarri richiamato dalla Nord: l'emozionante episodio a fine match
15.03.2026 22:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Non solo a inizio gara, Maurizio Sarri è tornato sotto la Nord anche una volta giunto il triplice fischio. Dopo il saluto della squadra ai tifosi presenti, anche l'allenatore - richiamato da Pellegrini - si è avvicinato alla Curva, acclamato dai presenti.
Al tecnico è stata anche consegnata una sciarpa biancoceleste che lui, come un vero tifoso, ha mostrato con orgoglio davanti praticamente a tutti i settori dell'Olimpico. "Maurizio Sarri", il coro ha il nome e il cognome dell'allenatore della Lazio che, dopo aver giocato in uno stadio vuoto per le precedenti gare, questa sera ha fatto il pieno di amore.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.