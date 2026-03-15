Milan, Allegri scioglie l'ultimo dubbio: il suo undici anti-Lazio

15.03.2026 11:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Milan, Allegri scioglie l'ultimo dubbio: il suo undici anti-Lazio
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RASSEGNA STAMPA - Dopo giorni di riflessioni, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha delineato il suo undici anti-Lazio. Senza lo squalificato Rabiot, il più grande dubbio di formazione era legato al sostituto che dovrà affiancare Fofana e Modric in mediana, con un ballottaggio in atto tra Ricci e Jashari.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Max ha deciso di optare per lo svizzero, con il quale i rossoneri perderanno sicuramente qualcosa in centimetri, guadagnando però in palleggio. Saranno le sue verticalizzazioni, dunque, ad innescare la coppia di attacco composta da Leao e Pulisic.

In difesa sarà confermato ancora il trio Tomori De Winter - Pavlovic davanti a Maignan, mentre sugli esterni dovrebbe esserci ancora spazio per Saelemaekers e l'eroe del derby Estupinan, preferito a Bartesaghi.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.