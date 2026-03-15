Lazio - Milan, censura in Tevere: vietata la scenografia con la parola “Libertà”
AGGIORNAMENTO ORE 23:57 - Arrivano conferme sulla scelta di vietare alla Tribuna Tevere la possibilità di esporre la parola "Libertà”. Una scelta, quella della società, che ha acceso la polemica dei tifosi sui social.
Lo spettacolo in Curva Nord non doveva essere l’unica scenografia prevista per la sfida tra Lazio e Milan. Anche la Tribuna Tevere secondo le prime ricostruzioni avrebbe dovuto prendersi la scena, esponendo la parola “Libertà”. Stando alle indiscrezioni, però, il tutto sarebbe stato bloccato dalla società biancoceleste, che non avrebbe apprezzato la scelta e avrebbe tolto i cartoncini in Tribuna, come lasciano pensare anche i pochi alzati durante l’ingresso in campo delle due squadre. Uno scenario tutto da confermare e per il quale la nostra redazione sta cercando ulteriori riscontri ma che, se dovesse essere verificato, darebbe inevitabilmente spazio a ulteriori polemiche.