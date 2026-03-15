Lazio, Patric a Dazn: "Gila devastante. Futuro? Non ne parliamo"

Al termine della sfida tra Lazio e Milan, vinta dalla squadra di Sarri per 1-0 grazie alla rete di Isaksen, anche Patric è intervenuto ai micrfoni di Dazn: “Posizione in campo? Il mister mi ha provato diverse volte in allenamento e mi sono trovato molto bene. Vittoria meritata, penso abbiamo fatto una grandissima partita”.

“I tifosi nei momenti di difficoltà ti danno una spinta in più, anche oggi sono stati fondamentali. Negli ultimi quindici minuti quando la stanchezza si fa sentire guardi la Nord e le energie le trovi anche se non le hai più”.

“Gila? Ha delle potenzialità davvero importanti. Sta crescendo tanto e ha margine di miglioramento. Giocatore velocissimo, e anche a livello mentale sta migliorando tanto. Mi auguro per lui che continui su questa squadra e che possa fare una grande carriera. Futuro? Non ne parliamo, parliamo solo di quello che accade sul campo”.

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