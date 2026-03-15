CLASSIFICA - La Lazio scavalca il Sassuolo e resta in scia del Bologna
15.03.2026 22:57 di Mauro Rossi
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Festeggia come meglio non poteva la Lazio il ritorno dei tifosi allo stadio. In un Olimpico gremito i biancocelesti superano il Milan per la seconda volta stagionale tra le mura amiche, questa volta grazie al gol di Isaksen. Tre punti che permettono alla squadra di Sarri di arrivare a quota 40, superando il Sassuolo e rimanendo in scia del Bologna, distante due punti e reduce dal successo di misura proprio contro i neroverdi. Weekend negativo per il Milan, che fallisce la vittoria del -5 e resta a -8 dall’Inter con nove giornate ancora da giocare.