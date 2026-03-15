Lazio - Milan, parla il prefetto: "Attenzione massima per il ritorno dei tifosi"
La sfida tra Lazio e Milan vedrà il ritorno dei tifosi biancocelesti allo stadio Olimpico. Per quella che sarà l'ultima gara casalinga con il popolo laziale presente sugli spalti, sono attesi ben 50mila tifosi, una presenza massiccia che porterà le Forze dell'ordine a prendere misure organizzative diverse rispetto a quanto fatto ultime settimane di tranquillità.
Riguardo ciò, si è espresso ai taccuini del Corriere della Sera il prefetto di Roma Lamberto Giannini, che si è detto tranquillo circa la possibilità di eventuali problemi di ordine pubblico:
"Non ci sono segnalazioni preoccupanti o minacce, ma grande impegno delle forze dell'ordine. È un fine settimana con tante iniziative: dalle manifestazioni, alla partita fra Lazio e Milan, nella quale è previsto il ritorno dei tifosi allo stadio Olimpico. Anche per questo motivo l'attenzione è massima".