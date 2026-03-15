Lazio, Ambrosini: "Mai visto un Sarri così coinvolto e presente"

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I tifosi della Lazio sono tornati allo stadio e lo spettacolo sugli spalti è stato assoluto. I supporter biancocelesti erano assenti dallo scorso 30 gennaio e questa è stata di fatto l'ultima gara in cui hanno confermato la loro presenza fino al termine della stagione.

Sul tema ecco il pensiero di Ambrosini ai microfoni di Dazn: "Sono dinamiche delicate. Dal punto di vista della fede, è una forzatura non andare allo stadio".

"Sarri? Continuo a pensare che eravamo poco abituati a vedere un Sarri così coinvolto e presente come lo è in questa stagione".

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