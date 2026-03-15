Lazio, buttato giù il muro rossonero: il Milan non aveva mai perso in trasferta
15.03.2026 23:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio batte 1-0 il Milan e si regala un'ultima notte da sogno insieme al suo pubblico, tornato allo Stadio Olimpico per un'ultima volta, poi continuerà la protesta fino a fine stagione.
Si allontana il sogno scudetto del Milan, che sperava in una rimonta ai danni dei cugini dell'Inter, ma ora i punti di distacco sono otto. Un ostacolo (quasi) insormontabile.
Con la sconfitta di questa sera, crolla il muro del Milan lontano da San Siro: come riportato da Opta, i rossoneri non avevano mai perso fuori casa in questa stagione. Infatti, nelle ultime 14 gare esterne avevano ottenuto 9 vittorie e 5 pareggi. La Lazio è l'unica ad aver battuto il Diavolo.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.