Lazio, Taylor esulta per la vittoria: il post social - FT
15.03.2026 23:54 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Una serata che rimarrà unica in questa stagione. Dopo quasi due mesi di assenza i tifosi sono tornati a riempire l'Olimpico e la Lazio ha completato l'opera battendo per 1-0 il Milan grazie alla rete di Isaksen e a una bella prestazione di squadra.
Al termine della gara Taylor ha festeggiato il successo sui social con una serie di scatti accompagnati dalla frase: "Fino alla fine forza Lazio!".
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autore
Jessica Reatini
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