Lazio, Sarri a LSC: "Partita di grande intensità. C'è rammarico per..."

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Al termine della sfida tra Lazio e Milan, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue dichiarazioni:

“La serata è stata bellissima. Avere la nostra gente qui e un’atmosfera così allo stadio l’ha resa bellissima ed è stata impreziosita dal risultato. Così danno una soddisfazione ai tifosi che erano qui con noi. Partita di grande intensità e qualità in certi momenti. L’abbiamo pagata a fine partita e il rammarico è stato chiudere il primo tempo con un solo gol di vantaggio. Fa piacere battere una squadra che non ha mai perso in trasferta in campionato. Quest'anno hanno fatto 16 trasferte e hanno perso due volte qui con noi”.

“Patric play? Solitamente Qualcosa è stato provato in allenamento, anche in passato. Lui a palleggiare è bravo, chiaro che ha giocato qualche gara anni fa e dovrebbe farne altre, ma credo che se giocasse con continuità potrebbe far bene”.

“L'espulsione? Ha dato sei minuti di recupero e ha fatto proseguire, ho chiesto in maniera vigorosa dove avesse trovato il minuto in più. Non ci sono state offese, solo una considerazione un po’ forte”.