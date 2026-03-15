Lazio, Isaksen stende il Milan: rivivi il gol con la voce di Zappulla
15.03.2026 23:39 di Antoniomaria Pietoso Twitter: @antospietoso
La Lazio batte il Milan in un Olimpico con oltre 50mila spettatori. La rete di Isaksen decide la sfida. Rivivi la vittoria della squadra di Sarri con la voce del nostro Alessandro Zappulla.
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Antoniomaria Pietoso
Giornalista pubblicista dal 2007, laziale dalla nascita. Bilancia ascendente scorpione, dimentico di rispondere spesso ma abbiate fiducia prima o poi recupero tutto. Scrivere è l'unica cosa che mi riesce bene.