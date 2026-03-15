Lazio, seconda vittoria di fila: sfatato un tabù stagionale
15.03.2026 23:06 di Mauro Rossi
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Tre punti e festa grande all’Olimpico. I tifosi tornano a riempire lo stadio e la Lazio ricambia portando a casa i tre punti contro il Milan grazie alla rete di Isaksen. Un gol che non vale solo il successo e il sorpasso al Sassuolo in classifica, ma che permette anche alla Lazio di sfatare un tabù stagionale. Per la prima volta nel 2025/26, infatti, i biancocelesti sono riusciti a vincere due gare di fila. Domenica pomeriggio, contro il Bologna, la squadra di Sarri andrà in cerca della terza vittoria di fila.