Lazio, Caicedo esulta dopo il Milan e punge la Roma: "Noi bene bene"
15.03.2026 22:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Isaksen fa esultare Caicedo. La Lazio batte il Milan grazie al gol del danese, decisivo nel primo tempo. L'ex attaccante biancoceleste, che ha commentato tutta la gara su X, ha festeggiato dopo la vittoria della squadra di Sarri. "Noi bene bene", ha scritto sul suo profilo, richiamando al suo post precedente in cui aveva preso in giro la Roma dopo la sconfitta contro il Como ("Malen Malen"). Di seguito il tweet.
Noi— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) March 15, 2026
Bene Bene #LazioMilan
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.