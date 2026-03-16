Patric: "Giornata perfetta. Il mio rapporto con la Lazio è speciale e..."

Dopo la vittoria della Lazio contro il Milan, Patric ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "C'è poco da dire, giornata perfetta in tutti i sensi che ci dà molta forza per questo finale di stagione. È stata una grandissima vittoria contro una squadra forte, vedere l'Olimpico così ci dà tanta forza per il finale di stagione. L'esperienza in questo sport ti dice che devi lavorare sempre duramente, non sai mai quando arriva l'opportunità. Dovevo prendere il ritmo, il rapporto con il mister è bellissimo. Sono molto contento del ruolo e della vittoria, la squadra ha fatto una grandissima prestazione. Siamo tutti molto contenti".

"Mi è piaciuto molto il sacrificio e il cuore che ci abbiamo messo. Anche il nostro pubblico ci ha aiutato tanto nei momenti di difficoltà, siamo stati coraggiosi e non passivi quando il Milan è salito. Ma se poi non metti il cuore e l'intensità, la tattica sparisce. Complimenti a noi. Quando vuoi diventare una grande squadra devi cercare di stare dentro a tutte le partite. Abbiamo avuto qualche momento in cui siamo andati meglio e in altri meno. Dobbiamo continuare su questa strada, in qualsiasi partita dobbiamo giocare così con questa intensità".

"Sono arrivato qui molto giovane e immaturo, il mio rapporto con la Lazio è molto speciale. Anche il club ha avuto la pazienza di vedere ciò che avevo dentro. Sono diventato un uomo qui, un giocatore pronto. Sono molto orgoglioso di stare qui da tanto tempo, sono un tifoso in più. Qui la gente vive la Lazio con tanto amore, dopo tanto tempo sono diventato uno di loro. I momenti difficili sono acqua passata, adesso l'esperienza mi sta aiutando, sto gestendo tutto molto bene. Ho avuto tanti infortuni di fila, ma ora sto bene. Gli altri? Non ne parlo, c'è tanta gente che è passata che ha provato le stesse emozioni che provo io per la Lazio".