Lazio, Isaksen a Dazn: "Atmosfera bellissima, i tifosi ci sono mancati"
15.03.2026 23:05 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Seconda vittoria consecutiva della Lazio che, finalmente davanti a un Olimpico gremito, non sbaglia e conquista tre punti pesantissimi contro il Milan. A segnare la rete della vittoria è Gustav Isaksen che, al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di Dazn.
"Questa sera c'era un'atmosfera incredibile, i tifosi ci sono mancati tanto, oggi è stato bellissimo. Tutti mi vogliono bene? Sono tutti bravi ragazzi mi aiutano ogni giorno, questa vittoria è per loro e per i tifosi".
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autore
Jessica Reatini
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