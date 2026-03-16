Lazio, il tifo organizzato: "La società ha vietato la coreografia in Tevere!"

Anche in una serata che dovrebbe essere solo di festa e di gioia c'è spazio per le polemiche e ancora una votla la responsabilità va alle sclete societarie. L'ultima è stata quella di vietare ai tifosi di esporre, lungo la Tribuna Tevere, la scritta "Libertà" che sarebbe dovuta spiccare sul settore dello Stadio Olimpico. Un'imposizione che è stata resa nota dal tifo organizzato, il quale con un comunciato sui propri profili social ha svelato l'accaduto ed evidenzato la gravità del gesto.

"A solo un'ora dall'inizio della partita Lazio-Milan, è stato comunicato ai ragazzi del tifo organizzato di non poter esporre la scritta "LIBERTÀ" che sarebbe dovuta comparire in tutta la Tribuna Tevere. Incredibile come un senatore della Repubblica italiana vieti l'apparizione sugli spalti di una parola così importante e così legata ai valori che tanto decanta e che dovrebbe difendere. Chiediamo a tutte le persone coinvolte alla mancata esposizione delle lettere, di mandarci in DM quello a cui hanno assistito. Non si ferma il vento con le mani!".