Lazio - Milan, Gila mette tutti d'accordo: Bergomi e Di Canio lo esaltano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel corso dell'analisi fatta nel corso del Club di Sky post Lazio-Milan, gli ospiti in studio hanno parlato anche di Mario Gila. Lo spagnolo ha ricevuto complimenti da parte di tutti. In particolare, Beppe Bergomi ha spiegato il proprio punto di vista utilizzando parole di stima nei confronti del centrale della Lazio: "Mi piace Gila, può difendere a campo aperto, può difendere in uno contro uno. È veloce, ha buone letture. Mi piace molto, uno dei più bravi. A me piacciono i giocatori di temperamento, letture. E per la squadra di Sarri questo è fondamentale”.

Di Canio gli ha fatto eco: “È reattivo, esplosivo, a fine partita fa gli stessi scatti. Qualche volta esagera anche, esce palla al piede in maniera troppo frenetica. È un giocatore che ha un motore da squadra importante nei cinque che si devono dividere tre ruoli secondo me ci può stare benissimo”.