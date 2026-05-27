Pedro ripercorre l’avventura alla Lazio: ecco il momento a cui è più legato

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Cinque lunghi anni con la maglia della Lazio non si dimenticano facilmente. Lo sa bene Pedro, che ormai prossimo al ritiro ripercorre ai microfoni dei canali ufficiali del club la sua avventura, soffermandosi anche sul momento più importante in biancoceleste. Di seguito le sue parole.

“Il primo derby. Sapete quello che ho vissuto là (alla Roma, ndr.): mi hanno lasciato fuori, è stato molto complicato per me. Volevo fare una bella partita per tutti, per la gente e per me stesso. Ho segnato, abbiamo vinto e festeggiato. Era una cosa personale che mi serviva, è stato il momento più significativo che ho vissuto qui, anche se ce ne sono stati tanti altri. Ricordo per esempio a Bergamo la qualificazione per la finale di Coppa Italia, l’anno in cui siamo arrivati secondi in classifica e siamo entrati in Champions League”.

Gioie ma anche dolori nei cinque anni di Pedro alla Lazio: “Ci sono stati anche periodi più duri come contro il Bodo/Glimt in Europa League, dove abbiamo perso la possibilità di andare in finale, o proprio la finale contro l’Inter. Speravamo di vincere per dare una gioia ai tifosi dopo un anno difficile. In cinque anni abbiano vinto tante partite e vissuto tanti momenti, è difficile scegliere. A livello personale però confermo il primo derby”.