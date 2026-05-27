Napoli, il dopo Conte scatena la tifoseria: petizione contro l'arrivo di Allegri
Il dopo Conte continua a dividere il mondo Napoli. Nelle ultime ore, l'ipotesi di vedere Massimiliano Allegri (il principale candidato insieme a
Vincenzo Italiano) sulla panchina azzurra ha scatenato una vera e propria ondata di reazioni sui social ufficiali del club, trasformando il dibattito in un caso mediatico.
Sotto uno dei post pubblicati dagli account del Napoli sarebbero comparsi quasi 35mila commenti, quasi nella totalità contrari all'eventuale arrivo del tecnico livornese. Parallelamente, tra i tifosi si sono diffuse anche iniziative come petizioni online contro Allegri: ce ne sono già tre sulla piattaforma 'Change.org'.
Una parte consistente della tifoseria teme un cambio netto rispetto all'identità di gioco costruita negli ultimi anni, e infatti, molti sostenitori continuano a preferire Vincenzo Italiano, considerato più vicino a un'idea di calcio offensiva e spettacolare,.