Fiorentina, Vanoli saluta: Grosso sarà il nuovo allenatore
27.05.2026 17:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Prenderà il posto di Paolo Vanoli, che lascerà il club viola dopo averlo portato alla salvezza in Serie A. L'ex terzino, campione del mondo con l'Italia nel 2006, saluterà il Sassuolo e firmerà un contratto di due anni. Manca solo l'ufficialità, ma la decisione è presa da entrambe le parti. Il nome di Grosso era stato accostato anche alla Lazio per il post Sarri. Alla fine, però, Lotito ha deciso di virare su Gennaro Gattuso.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.