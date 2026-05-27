Lazio, Pedro e le difficoltà al Chelsea: ecco il suo racconto

27.05.2026 18:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Pedro e le difficoltà al Chelsea: ecco il suo racconto
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutte le difficoltà vissute al Chelsea. Nell’ultima intervista rilasciata ai canali della Lazio, Pedro ha raccontato il suo trasferimento a Londra dal Barcellona: lì il suo adattamento è stato tutt’altro che semplice. Di seguito le sue dichiarazioni.

“A Londra era tutto diverso. Barcellona e Roma si somigliano un po’, ma lì è stato un cambiamento incredibile. È una città molto grande con tantissima gente e diverse culture. Piove sempre, il campionato è molto fisico… I primi mesi sono stati complicati, come succede a tanti giocatori. È una cosa naturale, quando arrivi in un posto così hai bisogno di un po’ di adattamento. Ma tante persone mi hanno aiutato a inserirmi il più velocemente possibile. Devo ringraziare tutti per questo. Sono davvero contento di aver vissuto esperienze diverse in tanti paesi”.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.