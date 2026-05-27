Lazio, Pedro e le difficoltà al Chelsea: ecco il suo racconto
Tutte le difficoltà vissute al Chelsea. Nell’ultima intervista rilasciata ai canali della Lazio, Pedro ha raccontato il suo trasferimento a Londra dal Barcellona: lì il suo adattamento è stato tutt’altro che semplice. Di seguito le sue dichiarazioni.
“A Londra era tutto diverso. Barcellona e Roma si somigliano un po’, ma lì è stato un cambiamento incredibile. È una città molto grande con tantissima gente e diverse culture. Piove sempre, il campionato è molto fisico… I primi mesi sono stati complicati, come succede a tanti giocatori. È una cosa naturale, quando arrivi in un posto così hai bisogno di un po’ di adattamento. Ma tante persone mi hanno aiutato a inserirmi il più velocemente possibile. Devo ringraziare tutti per questo. Sono davvero contento di aver vissuto esperienze diverse in tanti paesi”.