Viviano: "Gattuso non è uno yes man, la Lazio potrebbe avere problemi"
Intervenuto durante la trasmissione Arena Sportium.Fun su Youtube, l'ex portiere Emiliano Viviano si è espresso in merito alla scelta della Lazio di puntare su Gennaro Gattuso per sostituire Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Ecco di seguito le sue parole:
"Da un certo punto di vista mi dispiace dell'opinione generale che si è creata di Gattuso, che sembra diventato l'ultimo degli scemi; dall'altra secondo me è una soluzione semplice per la Lazio, perché Gattuso ci viene di corsa vista l'opinione in generale che c'è su di lui oggi, sa che una situazione così non la trova. Se Lotito pensa di essersi messo dentro un altro yes man secondo me sbaglia. Se la situazione è quella solita credo che la Lazio potrebbe avere diversi problemi con Gattuso".