FORMELLO - Lazio, ora l'ultima prima della sosta: Sarri non ci sarà, gli altri...
FORMELLO - La vittoria contro il Milan davanti ai propri tifosi dà morale alla Lazio, ora proiettata verso l'ultima partita prima della sosta per le nazionali. Nella trasferta di Bologna non ci sarà Sarri, espulso dall'arbitro Guida all'Olimpico. In panchina quindi ci sarà il vice Ianni, che spera di recuperare almeno due giocatori.
Si tratta di Romagnoli e Basic: il primo è fermo per un problema al polpaccio; il secondo, invece, preconvocato anche dalla Croazia, è ai box da più di un mese per un infiammazione all'adduttore. In settimana saranno valutati e si capirà la loro eventuale disponibilità.
Con ogni probabilità mancherà ancora Cataldi, out per "una lieve distrazione a carico del soleo sinistro". Difficilmente rientrerà al Dall'Ara, più probabile che possa rivedersi ad aprile contro il Parma. Sicuramente saranno assenti Provedel, Gigot e Rovella.