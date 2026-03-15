SONDAGGIO - Lazio-Milan, vota il migliore in campo dei biancocelesti

15.03.2026 23:58 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
SONDAGGIO - Lazio-Milan, vota il migliore in campo dei biancocelesti
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Nel giorno del ritorno dei tifosi all'Olimpico, la Lazio vince contro il Milan. Lo fa grazie al gol di Isaksen nel corso del primo tempo. Nonostante le assenze, la squadra di Sarri è brava a portarsi in vantaggio e poi a resistere agli attacchi avversari, soprattutto nei minuti finali. Con i tre punti conquistati questa sera, i biancocelesti salgono di tre punti, superando il Sassuolo e portandosi vicino al Bologna.

La situazione in campionato, comunque, rimane sempre molto critica, con la Coppa Italia che resta l'obiettivo numero uno. Ma prima di pensare al ritorno contro l'Atalanta, la Lazio sarà impegnata in altre gare di campionato, a partire dalla prossima contro Bologna. Prima, però, è il momento di decretare il migliore in campo di questa sera nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.