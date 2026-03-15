Milan, De Winter ammette: "Noi abbiamo sbagliato, ma tanto merito alla Lazio"
15.03.2026 23:57 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Koni De Winter, difensore rossonero, è stato intervistato ai microfoni di Milan Tv a margine della sconfitta contro la Lazio per 1-0 maturata questa sera allo Stadio Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni:
Cosa è mancato oggi?
"Penso che tecnicamente abbiamo sbagliato tanto, nel primo tempo. Ma tanto merito a loro che hanno fatto una bella partita. Nel secondo tempo ci siamo ripresi ma il gol non è arrivato: la partita ormai è andata e guardiamo avanti".
Ora cosa si deve guardare?
"Affrontiamo il campionato come sempre: cerchiamo di raccogliere più punti possibile e vediamo dove finiamo".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.