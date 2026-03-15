Lazio | L'emozione di Di Canio a Sky: "Un pubblico così è devastante!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico De Luca

Dopo giornate vissute in un Olimpico deserto, i giocatori della Lazio - questa sera contro il Milan - si sono goduti uno stadio pieno. Di tifosi, d'amore e di calore. Un calore che ha avuto senz'altro un impatto nella gara fatta dai calciatori in campo. L'importanza di un pubblico così l'ha confermata anche Paolo Di Canio, nel corso del Club di Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Ha riempito l’anima dei giocatori. Un pubblico così è devastante, qualcosa di unico, soprattutto se arriva dopo partite di stadio silenzioso e vuoto. La Curva Nord, le scenografie che fa… è sempre qualcosa di meraviglioso. Sembrava una finale, quella voglia ritrovata di stare insieme e lottare".

"Sarri è diventato il paladino dei tifosi, che però sono fortemente contro la società. E invece dev’essere l’allenatore che deve costruire la squadra del futuro insieme al presidente. È questo il dilemma per il futuro. Poi la squadra ha giocato un calcio intenso, in preparazione del ritorno di Coppa Italia. In un’annata così, se riesci ad arrivare in finale di Coppa Italia, sarebbe tanta roba”.