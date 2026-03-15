Lazio, Patric rimarrà regista? Sarri risponde in conferenza sul ruolo
15.03.2026 23:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nella vittoria contro il Milan c'è anche la firma di Patric. Lo spagnolo è stato tra i migliori in campo anche fuori ruolo, costretto a fare il regista davanti alla difesa in assenza di Cataldi e Rovella. Nel post partita, in conferenza stampa, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato la sua prestazione e la possibilità che resti in quella posizione anche in futuro.
Di seguito le sue parole: "Patric ancora regista in futuro? L'ho provato in quel ruolo anche negli anni scorsi, per me lo può interpretare bene. Lui l'ha fatto solo dodici-tredici anni fa per qualche partita e poi di nuovo solo ora. Dovrebbe farci un percorso. L'interpretazione di quella posizione ce l'ha".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.