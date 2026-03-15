Lazio, Patric a LSC: "Per questa maglia sono a disposizione in ogni ruolo"
15.03.2026 23:59 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Patric ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale della sfida tra Lazio e Milan. Di seguito le sue parole: “Giornata perfetta. Per l’atteggiamento della squadra e per i tifosi che tornano. Ci dà tanta forza per questo finale di stagione”.
“Io come sempre sono disponibile a giocare da tutte le parti. Mi sono sentito molto bene, però è il mister che decide. Sono sempre disponile per questa maglia in qualsiasi ruolo”.
“Pensare come un difensore e sapere i movimenti ti aiuta, anche quando sei in inferiorità numerica e un giocatore può fare un contropiede e in alcune situazioni in area. Sono contento”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.