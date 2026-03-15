PAGELLE Lazio-Milan: Isaksen decide, Patric gigantesco. Motta reattivo, Nuno sprint

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

MOTTA 7: Il Milan e i compagni gli fanno un bel favore nel primo tempo: non gli arriva nemmeno un tiro in porta. Nel secondo tempo fa capire che non ci sarebbero stati problemi: grande parata sul destro a giro di Pulisic, si ripete su Nkunku con grande reattività. La rete sarebbe stata annullata, lui la parata l’aveva fatta lo stesso.

MARUSIC 7: Soffre poco, tiene sulla corsia e difensivamente sbaglia mezza cosa in tutta la partita. Di spessore.

GILA 7,5: Un leone, chiude e si autocarica gridando in faccia agli avversari. Velocità sprint insieme a un super carattere.

PROVSTGAARD 7: Tiene a bada gli attaccanti del Milan, convince senza strafare e forse è la notizia migliore. Sostituiva la guida del reparto, stasera non ha fatto sentire la sua mancanza.

TAVARES 7,5: Turbo acceso, ha fatto il solco sulla fascia. Non l’hanno mai preso, non l’hanno mai visto. Peccato che i cross al centro non siano arrivati a dama per un motivo o per l’altro, è stata una prestazione top.

DELE-BASHIRU 6,5: Più disciplinato del solito, si fa valere nei corpo a corpo e anche negli inserimenti senza palla. Stanno aumentando le conoscenze tattiche.

PATRIC 8: Gara monumentale, gioca con intelligenza e senso della posizione. Non sbaglia nulla. Ma niente proprio: chiude e imposta, intercetta e rilancia, fa un figurone nella stessa posizione di Modric. Sarri ha trovato una soluzione geniale, lo spagnolo gioca da applausi.

TAYLOR 7: L’approccio in biancoceleste era già stato ottimo, ora sta prendendo sempre più confidenza e le giocate qualitative si notano in continuazione. Gestisce bene ogni pallone, di destro o sinistro, sta rispettando ogni aspettativa sul suo conto.

ISAKSEN 7,5: Una furia in partenza, come spesso gli è capitato. Freddo a tu per tu con il portiere avversario, come invece gli è successo poche volte. Gustav ritrova il gusto del gol e degli applausi, si era mangiato un’occasione colossale col Sassuolo, si rifà con il Milan dopo un avvio pimpante tutto accelerazioni e sterzate. Esce quando non ne ha più.

Dal 66’ PEDRO 6,5: Prova a portare nuove energie ed esperienza per resistere agli assalti.

MALDINI 6,5: Si muove bene, porta fuori i centrali del Milan, apre gli spazi per i compagni. Si presenta una volta a tu per tu con Maigna, ma il tiro è troppo debole. Ma anche lui ha grossi meriti sulla prova collettiva.

Dal 66’ DIA 6: Dentro per mezz’ora recupero compreso.

ZACCAGNI 6,5: Partita intelligente, si accentra e permette a Nuno di attaccare la corsia. Sta crescendo di condizione, anche lui deve sbloccarsi come ha fatto Isaksen.

Dall’83’ CANCELLIERI sv

ALL. SARRI 8: Capolavoro assoluto. In emergenza blocca Allegri strameritando il successo all’Olimpico. Si prende la scena, i cori dei tifosi, gli scatti più belli della serata.