Calciomercato Lazio | Per la difesa si guarda in Liga: nuova idea a zero

CALCIOMERCATO LAZIO - Difesa da ricostruire. In estate la Lazio dovrà occuparsi del futuro di Gila, Romagnoli e Gigot. I primi due sono in scadenza nel 2027, difficilmente rinnoveranno il loro contratto. Lo spagnolo, tra l'altro, è attenzionato da Milan, Inter e Atletico Madrid; mentre il numero 13 aveva già chiesto di andare via a gennaio. Anche il francese è destinato a partire: quest'anno non è mai stato a disposizione di Sarri.

Possibile quindi che il reparto arretrato resti solamente con Patric e Provstgaard, gli unici che sembrano essere sicuri della permanenza. Per questo la società si sta guardando intorno e sta valutando nuovi profili. Nelle scorse settimane il diesse Fabiani si era mosso per Diogo Leite dell'Union Berlino, che però è attualmente infortunato e la trattativa è in stand-by.

Ora, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, nel mirino sarebbe finito Eray Comert del Valencia. Si tratta di un difensore centrale svizzero (di origini turche) classe 1998, in scadenza a giugno. Può trasferirsi in Italia a parametro zero, anche se la società spagnola sta lavorando per il rinnovo del suo contratto. Quest'anno ha collezionato 2 gol in 14 presenze tra Liga e Copa del Rey, per un totale di 1.134 minuti giocati. Su di lui ci sono anche diverse squadre tedesche, turche e anche spagnole.