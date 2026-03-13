Milan, entusiasmo alle stelle verso la Lazio: quanti tifosi ci saranno all'Olimpico
RASSEGNA STAMPA - I tifosi del Milan ci credono. La vittoria nel derby contro l’Inter ha riaperto la corsa al titolo e, quindi, la gara dell’Olimpico diventa per i rossoneri una tappa fondamentale.
Per questo, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i supporter della squadra guidata da Allegri sono pronti a invadere l’Olimpico.
Saranno circa 10.000 le persone di fede milanista che riempiranno gli spalti: non solo il settore ospiti, per il quale su 5.000 biglietti ne sono stati già venduti 4.500, ma anche nei settori attigui.
I supporter del Milan speravano in un Olimpico deserto ma questo non sarà possibile vista la decisione dei tifosi della Lazio di tornare proprio nella gara contro i rossoneri.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.