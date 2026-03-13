Lazio, grinta e serietà: Taylor ha conquistato anche i tifosi
RASSEGNA STAMPA - Ha conquistato Sarri praticamente dal primo giorno e anche la fiducia dei tifosi. La sua esultanza al gol di Marusic nella gara contro il Sassuolo ha fatto il giro dei social dimostrando ancora una volta come Taylor, in pochi mesi, sia diventato un punto di riferimento.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport l'olandese ha sempre risposto presente: Sarri lo ha sempre schierato titolare e lui ha dimostrato di sapersi adattare sin da subito.
I tifosi ne apprezzano la voglia di non mollare, la grinta, e anche la serietà in campo: Taylor è un giocatore di valore e lo dimostra gara dopo gara.
11 presenze già con l’aquila sul petto, 9 in campionato e 2 in Coppa Italia, con l’obiettivo di fare la differenza anche nel prossimo big match contro il Milan che sarà anche l’occasione per rivedere lo stadio Olimpico al massimo del suo splendore.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.