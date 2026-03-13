Insigne pensa alla Lazio? “Tornare in Serie A? Sì, ma il problema era…”
13.03.2026 10:45 di Mauro Rossi
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista rilasciata da Lorenzo Insigne alla Gazzetta dello Sport. Protagonista di una lunga telenovela che lo ha accostato a più riprese alla Lazio in questo inverno, l’ex Napoli risponde così sulla questione: “Se mi aspettavo un ritorno diverso in Italia? Sì. A Torino, calcisticamente, non è andata come volevo. Pazienza, sono sempre partito da zero. Per le squadre di Serie A il problema era la condizione fisica, mi sono allenato da solo per 5-6 mesi e nessuno ha voluto rischiare, li capisco. Ma io sapevo che mi sarebbe bastato poco a ripartire, ci ho sempre creduto”.