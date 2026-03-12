Lazio, nota dall'infermeria: il punto medico su Cataldi, Romagnoli e non solo
La Lazio con un comunicato stampa ha reso note le novità sull'infermeria biancoceleste. Ecco quanto si legge: "Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, si comunica quanto segue. Danilo Cataldi ha riportato una lieve distrazione a carico del soleo sinistro. Alessio Romagnoli ha svolto un lavoro atletico specifico.
Toma Basic ha svolto un lavoro atletico e tattico parzialmente in gruppo. Samuel Gigot prosegue il proprio protocollo di allenamento personalizzato. Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori".