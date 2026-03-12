Lazio - Milan, scontro agli antipodi: Sarri tenta il colpaccio
La sfida tra Lazio e Milan è una di quelle che rimanda alla storia del calcio italiano. Molte gare sono state decisive, dalla Coppa Italia al campionato. Il testa a testa più famoso, però, risale al 1999, quando i rossoneri superarono gli uomini di Eriksson aggiudicandosi l'ultimo campionato del secolo scorso.
In un certo senso, il Milan sogna di fare lo stesso con i cugini dell'Inter. Dopo aver vinto il derby lo scorso weekend, il sogno del sorpasso ripartirà proprio contro la Lazio. Sulla carta, i biancocelesti sono spacciati, anche guardando i numeri. Per battere il Diavolo, Sarri dovrà sperare di ritrovare un attacco rigenerato, cinico e concreto.
Eccezion fatta per il Parma (fermo a quota 20), la Lazio è la squadra con il minor numero di gol segnati tra le prime 15 squadre del campionato. Più in basso, al quartultimo posto, persino la Fiorentina ne ha siglati di più (30). I biancocelesti sono fermi a quota 28 reti (a pari merito con il Torino quindicesimo), lo stesso numero di quelle incassate.
Numeri da squadra di metà classifica, proprio dove si trova attualmente. Di fronte a sé però avrà la squadra con la difesa meno perforata della Serie A (solo 20 gol subiti). Una partita scritta, sulla carta. Ma Allegri e i suoi dovranno vedersela anche con un ambiente che tornerà a far sentire il suo calore alla squadra e con una Lazio che, nonostante la posizione in classifica, non vuole regalare niente a nessuno.
