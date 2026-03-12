Torino, D'Aversa: "Abbiamo qualità, lo abbiamo dimostrato contro la Lazio"
Alla vigilia di Torino - Parma, il tecnico granata Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Durante la stessa, è tornato anche sulla vittoria contro la Lazio e sulla sconfitta di Napoli. Di seguito le sue parole.
"A Napoli tutta la squadra ha fatto una prestazione al di sotto rispetto alla Lazio, ma il Napoli è molto forte: abbiamo avuto anche le occasioni per pareggiare".
Poi parlando del prossimo avversario, è tornato nuovamente sui biancocelesti: "Il Parma sta andando bene in trasferta, sarebbero ottavi in classifica. Siamo il Toro e giochiamo in casa, domani determinerà la voglia di fare il risultato a tutti i costi. Abbiamo qualità tecniche, fisiche e morali per vincere le gare e lo abbiamo dimostrato contro la Lazio".