Lazio, Agostinelli: "Maldini? Aspetterei a valutare seriamente il riscatto"
Andrea Agostinelli, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare le possibili scelte di Sarri in vista del match di domenica contro il Milan. Di seguito le sue parole.
"Patric davanti la difesa ci può stare. È un difensore che si può adattare, è anche una protezione ulteriore alla difesa. È rapido, sulle seconde palle può dare una mano, ancor di più contro una squadra superiore come il Milan".
"Mai nella vita un centrocampo due con Dele-Bashiru. Onestamente se fossi Sarri non cambierei il centrocampo a tre, confermerei lo spagnolo in quel ruolo con Taylor e Dele-Bashiru. Non credo che, nel caso in cui dovesse recuperare, possa subito essere titolare Basic. Belahyane? Sarri è uno che vuole che passi molto la palla dal centrocampista centrale. Lui gente che in quel ruolo tenga troppo la palla non la vuole. Ma non solo Sarri, nessun tecnico la vorrebbe".
"Maldini? Aspetterei a valutare seriamente il riscatto, anche a fronte della sua crescita. Certamente, ora, la sua testa è molto più sgombra. Inizia a ricevere elogi e fiducia, sicuramente questo lo aiuterà ad esprimersi bene. Ma da qui a decidere per il riscatto aspetterei".