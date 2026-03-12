Var, Rizzoli: "Giusto che il Var intervenga su un secondo giallo sbagliato"
Nicola Rizzoli, ex arbitro e attuale responsabile della Concacaf, nonché membro dell'IFAB, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare delle possibili modifiche del protocollo Var, soprattutto in seguito alle polemiche relative all'episodio Bastoni - Kalulu. Di seguit le sue parole.
VAR PER IL DOPPIO GIALLO - "Un cartellino rosso incide tanto su una partita. Se c'è una certezza che un secondo giallo sia sbagliato è giusto dare la possibilità al VAR di intervenire, è un peccato rovinare una partita per una decisione chiaramente sbagliata. Si inciderà solo sul secondo, se si dovessero verificare tutti si tornerebbe al concetto delle perdite di tempo".
VAR PER I CALCI D'ANGOLO - "Tante volte può capitare un errore e se l'errore è evidente e verificabile in uno o due secondi si potrà fare per ripristinare la correttezza. È successo in diverse partite che da un angolo sbagliato viene fuori un gol".