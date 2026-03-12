Ex Lazio | Muriqi fa meglio di Eto’o e punta il podio della Scarpa d’Oro
Una meteora nel mondo Lazio, appesantita dai 21 milioni spesi per strapparlo al Fenerbahce e dai soli due gol in quarantanove presenze biancocelesti. Del Vedat Muriqi visto a Formello però oggi non è rimasto praticamente nulla: il kosovaro infatti dopo il trasferimento al Maiorca ha cambiato ritmo, segnando 53 gol in 144 presenze con la maglia della squadra spagnola e raggiungendo numeri da trascinatore nel corso di questa stagione.
In 26 presenze stagionali in Liga, infatti, Muriqi ha fatto esultare i tifosi del Maiorca in ben 18 occasioni, portandosi al secondo posto della classifica cannonieri del campionato iberico. Meglio dell’ex attaccante della Lazio ha fatto solo Mbappé in Spagna, con i 23 gol segnati fino a questo momento. Le diciotto reti messe a segno valgono però già un importante traguardo al kosovaro, che ha superato il record di reti in una singola stagione per un attaccante del Maiorca, fatto registrare da Samuel Eto’o nella stagione 2003/04: il camerunese in quell’occasione si fermò a diciassette reti, una in meno dell’ex biancoceleste. Che, intanto, punta il podio della Scarpa d’Oro.
I 18 gol realizzati in Liga da Muriqi in questa stagione valgono infatti 36 punti e il quarto posto della classifica per la Scarpa d’Oro 2025/2026. Davanti all’ex Lazio ci sono soltanto Haaland (22 gol, 44 punti), Mbappé (23 gol, 46 punti) e l’irraggiungibile Kane (30 gol, 60 punti). In top ten anche Greenwood, ottavo con 15 gol e 30 punti.