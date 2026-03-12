Lazio, l'attacco del futuro: Ratkov verso la conferma, Noslin e Dia in bilico
RASSEGNA STAMPA - Dietro alla stagione estremamente negativa disputata alla Lazio, c'è stato un attacco inoffensivo, incapace di trovare il gol con continuità pur cambiando spesso interpreti. Soffermandosi sul ruolo di centravanti, poi, risulta evidente come, nonostante gli investimenti, nessuno sia stato in grado di raccogliere l'eredità di Immobile. Castellanos, suo successore, ha già salutato a gennaio e in estate tutti gli altri centravanti presenti in rosa verranno messi in discussione.
Se il futuro di Maldini è legato a un'eventuale qualificazione in Europa League, il riscatto di Dia dalla Salernitana è sicuro: terminato il prestito biennale, infatti, la Lazio dovrà versare 11 milioni di euro. Come riporta il Corriere dello Sport, il senegalese e Noslin erano sulla lista dei cedibili nel mercato invernale e risultano attualmente essere quelli più in bilico.
Per Ratkov il discorso è diverso. Nonostante lo scarso impiego, la società non vorrebbe rendere vano l'investimento da 13 milioni e il serbo dovrà essere uno dei punti di ripartenza per il futuro. Ciò che è certo, però, è che in estate un centravanti dovrà per forza arrivare. Sarri, o chi per lui, avrà bisogno di qualcuno che garantisca gol sicuri e con regolarità. Qualcuno che, attualmente, alla Lazio manca dall'addio di Ciro.