Roma, Sabrina Ferilli: "Faccio una scommessa come quella del 2001..."
11.03.2026 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
A margine della presentazione del film “Notte prima degli esami 3.0” Sabrina Ferilli è tornata a parlare di Roma: “Nonostante la figuraccia che abbiamo fatto l’altro giorno, Gasperini è un bravissimi allenatore e mi piace”.
“A cosa può ambire la Roma? Non credo allo Scudetto, ci dobbiamo accontentare di qualcosa un pochino sotto… Magari la Champions League, incrociamo le dita. Quella volta che feci una scommessa è andata com’è andata, facciamone un’altra qua”.
