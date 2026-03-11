Mondiali 2026, l'Iran si ritira: "Nessuna possibilità di partecipare". Cosa succede ora
L’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio del 2026 in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. Questa la decisione della nazionale annunciata dal ministro dello sport iraniano Ahmad Donyamali.
"Da quando questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non ci sono più le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo. A causa delle misure dolose adottate contro l'Iran, ci sono state imposte due guerre nel giro di otto o nove mesi, e diverse migliaia di nostri connazionali sono stati uccisi. Pertanto, non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare in questo modo”, ha affermato Donyamali.
Cosa cambia quindi con la rinuncia dell’Iran? Il regolamento FIFA (articolo 6.7) non dà indicazioni precise in tal senso limitandosi a dire che: "La Fifa deciderà sulla questione a propria esclusiva discrezione e adotterà qualsiasi misura ritenuta necessaria. La Fifa potrà decidere di sostituire la federazione partecipante in questione con un'altra associazione".
In caso di ripescaggio la scelta ricadrà comunque su nazionali che fanno parte della confederazione asiatica con Emirati Arabi Uniti e Iraq in pole.
